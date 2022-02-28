الولايات المتحدة تعلق عمل سفارتها في بيلاروسيا

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ان "وزارة الخارجية الامريكية قررت إغلاق سفارة واشنطن في مينسك، وتعليق الأنشطة بها".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات ضد روسيا، جراء غزوها على أوكرانيا، وذلك بالتنسيق مع حلفاءها الأوروبيين.



ويذكر ان الاتحاد الاوروبي توعد في بيان له: "سنستهدف الذين يتعاونون في بيلاروسيا مع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا".