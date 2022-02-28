نائب يتحدث عن استضافة وزير المالية: غير كافية لمناقشة ملف الاصلاحات

وقال السوداني في حديث للسومرية نيوز، ان "تداعيات ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار لا يقتصر ضررها على مجال محدد ليتم مناقشته مع وزير المالية فقط على اعتبار ان القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتخطيطية وحتى الصحية جميعها تأثرت بتلك الخطوة ما يستوجب مناقشتها بشكل تفصيلي وتخصصي".

واضاف ان "البرلمان كان المفترض به اليوم مناقشة خطة اصلاحات وليس مناقشة خطة وزارة بعينها وكل ما يثار من ملاحظات لا نعتقد ان وزير المالية هو الوحيد المعني بها".

