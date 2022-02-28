ارشيف التدخلات بالشأن العراقي... هل يعود إلى الواجهة؟

الزيارات التي تقوم بها بعض القيادات والزعامات السياسية الى دول الجوار والمنطقة يبدو انها لن تمر مرور الكرام لاسيما في الوقت الحالي وتحديدا بالتزامن مع مباحثات تشكيل الحكومة حيث يرى متابعون ان هكذا زيارات رغم اهدافها الواضحة لكنها قد تحمل طابعا اخر من الاهداف.زيارات بعض الزعامات السياسية الى دول الجوار تضع المشهد محلياً امام علامة استفهام كبيرة رغم ان هذه الزيارات وبحسب بيانات رسمية واضحة الاهداف وغالبا ما تحمل طابعا اقتصاديا لكنها قد تؤشر وبقراءة متابعين الى وجود تدخلات اقليمية خفية او ربما توجيهات في سير المفاوضات نحو تشكيل الحكومة المقبلة.

توقيت هكذا زيارات بالتزامن مع مباحثات تشكيل الحكومة من البديهي جدا ان يثير تساؤلات البعض حتى وان كانت بنوايا التفاهم التجاري والامني حيث يرى مراقبون ان الوضع السياسي الداخلي يمر بحالة حرجة جدا وان اي تحركات في الوقت الحالي نحو دول الجوار او ابعد من ذلك ستفهم بطريقة خاطئة على حد قولهم.



وبالعودة الى الخلف، الحديث عن تدخلات دول الجوار والمنطقة بالشان الداخلي وتحديدا على المستوى السياسي ليس جديدا لكن هذه المرة الاوضاع تختلف تماما في ظل تشكيلة حكومية مرتقبة وفق اطر وطنية خالصة .