الكشف عن تفاصيل اجتماع 'التحالف الثلاثي' في بغداد

وقال النائب عن الحزب، محما خليل، في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماع التحالف الثلاثي جاء بغية إخراج الوضع السياسي من النفق المظلم، والذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "التحالف ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية أم عدم دستورية قرار البرلمان الخاص بإعادة الترشح لرئاسة الجمهورية".وأضاف، أن "التحالف الثلاثي سيصدر بعد نهاية اجتماعه بياناً لنتائج الاجتماع"، لافتاً إلى أن "النتائج ستصب في خدمة العملية السياسية، وتتضمن دعوة للشركاء الذين يرغبون في حكومة أغلبية وطنية للمشاركة مع التحالف".

وأوضح النائب عن الديمقراطي الكردستاني، إن "التحالف الثلاثي تشكل بناءً على متطلبات المرحلة، ولتشكيل حكومة أغلبية وطنية تلبي مطالب الشعب، وهذا ما نحن ماضون إليه".

وعقد التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)، اليوم، اجتماعاً في بغداد.

