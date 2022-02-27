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أوكرانيا توافق على إجراء محادثات مع روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وافقت أوكرانيا، اليوم الأحد، على إجراء مفاوضات مع روسيا، في مدينة غوميل البيلاروسية.
وقال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة غوميل البيلاروسية، فلاديمير ميدينسكي، أن "كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه".

وأضاف، أن "روسيا مستعدة للتفاوض بشأن السلام في أي وقت".


وفي وقت سابق اليوم رفض زيلينسكي إجراء مفاوضات مع موسكو في أراضي بيلاروس، معتبرا أنها لا تصلح منصة لمثل هذه المحادثات بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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