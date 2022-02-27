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رسميا.. ليدز يونايتد يقيل المدير الفني للفريق

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-27 | 13:01

رسميا.. ليدز يونايتد يقيل المدير الفني للفريق

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أعلن نادي ليدز يونايتد الانجليزي، اليوم الاحد، عن إقالة المدير الفني مارسيلو بيلسا من تدريب الفريق الأول بعد الاجتماع بين الطرفين .
وقال النادي في بيان رسمي انه "يحترم مسيرة المدرب العبقري بيلسا بعد الصعود بالفريق من دوري الدرجة الأولى الى الدوري الممتاز ".

واضاف ان "البحث جار خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع مدرب دائم للفريق حيث يوجد العديد من المرشحين على الطاولة".


وقاد بيلسا ليدز لمدة 3 سنوات ونصف قاده للتتويج بدوري الدرجة الثانية وكذلك احتلال المركز التاسع في أول موسم بعد الصعود.

وسوف يعلن ليدز عن خليفة الأرجنتيني خلال ساعات في محاولة لإنقاذ النادي من وضعيته.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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