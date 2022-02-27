انت الان تتابع خبر أوكرانيا ترفع دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي طالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل.