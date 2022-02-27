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انت الان تتابع خبر أنجلينا جولي: أصلي من أجل شعب أوكرانيا.. العواقب الإنسانية ستكون مدمرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت النجمة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة أنجلينا جولي، عن قلقها حيال سلامة الشعب الأوكراني وسط التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد ونزوح الآلاف هربًا من نيران الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مشيرة إلى أنها تصلي للشعب الأوكراني.
وتابعت الممثلة البالغة 46 عاماً: "تابعنا بالفعل تقارير عن وقوع إصابات وعن فرار أشخاص من منازلهم بحثاً عن الأمان"، كما شاركت الممثلة رابطاً لبيان أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جاء فيه "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع سريع التدهور والعملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا".
وطالب بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحماية أرواح المدنيين والتأكد من سلامة البنية التحتية المدنية في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ووفقاً للمفوضية فإن مسؤوليها يعملون مع مسؤولي الأمم المتحدة والسلطات والشركاء الآخرين في أوكرانيا لضمان تقديم المساعدات الإنسانية حيثما كان وصولها ممكناً وضروريًا.
وأشارت المفوضية لعملها مع الحكومات في الدول المجاورة ودعوتها للإبقاء على حدودهم مفتوحة من أجل دعم الجهود الإنسانية التي يمكن أن يقدمها الجميع والاستجابة لأي حالة من حالات النزوح القسري، وخلص بيان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى شروعها في تعزيز عملياتها وقدراتها على الوصول للمتضررين في أوكرانيا والدول المجاورة ودعم جميع من يبحثون عن الأمان والحماية.