انت الان تتابع خبر الحشد يعلن مشاركته بعشرة اضعاف العام السابق في الزيارة الرجبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مدير مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، اليوم الاحد، ان هندسة الحشد والميرة والطبابة وبقية تشكيلات الحشد الشعبي حضروا بزيارة الإمام الكاظم بعشرة اضعاف في هذا العام عن العام السابق.