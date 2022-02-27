انت الان تتابع خبر وفد روسي يصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة. وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان، اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.



وقال في رسالة عبر الفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على التليغرام: "عرض إلهام علييف والرئيس أردوغان تنظيم مفاوضات مع روسيا. لا يمكن إلا الترحيب بهذه المبادرة".