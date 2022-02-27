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الصين تعلن عن الدولة الأخطر في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت السفارة الصينية في موسكو عن الدولة التي تشكل تهديدا حقيقيا للعالم.
ونشرت السفارة الصينية في روسيا على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر" منشورا جاء فيه " منذ الخمسينيات من القرن الماضي، قصفت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة ".

وأوضحت الصين في منشورها قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قائلة: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم".

وتضم القائمة كوريا والصين وسوريا ولبنان وفيتنام ولاوس ويوغوسلافيا وليبيا والعراق ودول أخرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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