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انت الان تتابع خبر الصين تعلن عن الدولة الأخطر في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت السفارة الصينية في موسكو عن الدولة التي تشكل تهديدا حقيقيا للعالم.
ونشرت السفارة الصينية في روسيا على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر" منشورا جاء فيه " منذ الخمسينيات من القرن الماضي، قصفت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة ".
وأوضحت الصين في منشورها قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قائلة: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم".
وأوضحت الصين في منشورها قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قائلة: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم".
وتضم القائمة كوريا والصين وسوريا ولبنان وفيتنام ولاوس ويوغوسلافيا وليبيا والعراق ودول أخرى.