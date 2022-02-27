الصين تعلن عن الدولة الأخطر في العالم

ونشرت السفارة الصينية في روسيا على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر" منشورا جاء فيه " منذ الخمسينيات من القرن الماضي، قصفت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة ".وأوضحت الصين في منشورها قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قائلة: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم".

وتضم القائمة كوريا والصين وسوريا ولبنان وفيتنام ولاوس ويوغوسلافيا وليبيا والعراق ودول أخرى.