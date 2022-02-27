انت الان تتابع خبر تشافي: الفوز بالليجا صعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي "لا أعتقد أن مارسيلينو (مدرب بيلباو) سيغير من أفكاره في المباراة، هو مدرب رائع ويطلب من فريقه الكثير، وهم آخر فريق انتصر علينا، وتنتظرهم مباراة في الكأس يوم الأربعاء، ربما تكون الأهم لهم في الموسم".وأضاف: "نحن فريق مختلف عن الذي خسر في سان ماميس في كانون الثاني الماضي، رغم أن المباراة غدًا ستكون معقدة ضد خصم صعب جدًا".

وتابع: "نحن تحسنا، ولدينا المزيد من الديناميكية، ولاعبون يتمتعون بمزيد من الثقة، وعلينا إثبات ذلك في كل مباراة".

وعن ممفيس ديباي ولينجليت، علق: "هما جاهزان بنسبة 100%، ويتدربان بشكل جيد، وإذا لم تكن هناك انتكاسة سيكونون مع المجموعة، ومشاركتهما تعتمد عليهما".

وأردف: "الفريق يشعر بالنشوة، لكن علينا أن نكون واقعيين، ونعمل بتواضع وهدوء، وكل مباراة نلعبها كنهائي، مع العلم أنه سيكون من الصعب جدًا الفوز بلقب الليجا، وأنا مسرور لأن الرئيس لابورتا سعيد بالفريق".



واستكمل: "التسجيل من الركنيات؟ هذا من الحمض النووي لبرشلونة، أتذكر أهدافا لخريستو وهنري من المساحات والهجمات العكسية، والتسجيل من الركنيات لا يعني تغيير أسلوب اللعب".

وعن نيكو وإيناكي ويليامز، علق: "هما سريعان للغاية ويتمتعان بالذكاء في الهجمات العكسية، ويستفيدان من المساحات وعلينا إيقافهما، ولن يكون الأمر سهلا".

ونوه: "استقبال الأهداف؟ هو أمر يجب تحسينه، ونحاول الحفاظ على شباكنا، وتقليل أخطائنا".

وعما إذا كان يعجبه اللعب مع فريقه الحالي، علق: "أود أن ألعب معهم بالطبع، وأحاول أن أجعلهم يستمتعون باللعب، ويهاجمون ويسجلون وهذا ما تم غرسه بداخلي سابقا، حين وضعني فرانك ريكارد مع الفريق الأول".

وحول رهان قائد البارسا السابق كارليس بويول بإقامة مأدبة عشاء للفريق حال الفوز بالليجا، أجاب: "سنذهب لتناول العشاء بالطبع، وهو متفائل للغاية ولديه ثقة كبيرة بي وأنا سعيد، وكنت أتمنى وجوده معنا في غرفة الملابس، لكن الحسابات تقول خلاف ذلك".

وأتم: "بدون الصفقات الشتوية لكانت الأمور أكثر صعوبة علينا، ولم أتفاجأ بقدرة أوباميانج على تسجيل الأهداف، وفاجأني أداما تراوري بقراراته حيث ظهر نضجه، ويبدو لي فيران توريس لاعب من مستوى آخر مذهل، وكان صفقة رائعة".