قائد عمليات بغداد يتحدث لـ السومرية عن خطة حماية الزائرين

بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، السبت، اعتماد خطة مرنة لحماية الزائرين المتوجهين لمدينة الكاظمية.

وقال سليم في حديث لـ السومرية، إن "مدينة الكاظمية تشهد دخول عدد كبير من الزائرين وبنفس الوقت خروج عدد مقارب".

الى ذلك، قال اللواء الركن سعد محسن عريبي قائد عمليات الكرخ إن "قيادة عمليات بغداد باشرت قبل ما يقارب شهر بوضع الخطط الامنية والخدمية لتأمين الزيارة"، موضحاً أن "الخطة التي وضعت مرنة ولم تتضمن قطع الطرق الا للضرورة القصوى حسب زخم الزائرين لتأمين طريق مسير الزوار".