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روسيا تصدر أوامر لقواتها بالهجوم على جميع المحاور في أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، "عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا".
وجاء في بيان الوزارة،"بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات ، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".

وأضاف البيان: "تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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