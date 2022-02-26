سفينة حربية روسية تدمر طائراتها العسكرية في البحر الأسود!

ومن جهته قال مسؤول عسكري أمريكي، إن الولايات المتحدة رصدت إطلاق أكثر من 250 صاروخًا روسيًا على الأهداف الأوكرانية غالبيتها قصيرة المدى.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي أطلقتها قبل يومين.



وأكدت الدفاع الروسية نجاحها في تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وأشارت إلى نجاحها في تدمير ٧ زوارق حربية أوكرانية أيضا ضمن سلسلة عملياتها العسكرية المتواصلة.

