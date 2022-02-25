الصقور يهزمون نوروز بثنائية نظيفة في ممتاز الكرة

وسجل هدف الصقور الاول في الدقيقة 47 من الشوط الثاني بخطأ دفاعي، حيث سجل لاعب نوروز المحترف لايمن مورو هدفا في مرمى فريقه.

وجاء الهدف الثاني للجوية عن طريق اللاعب احمد لفتة في الدقيقة 90 ، وشهد الشوط الثاني طرد لاعب فريق نوروز محمد دلاور في الدقيقة 46 بسبب تعمده الخشونة ليلعب نوروز شوطا كاملا منقوص العدد.



وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده للنقطة 44 بالمركز الثالث ، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 22 بالمركز السادس عشر .