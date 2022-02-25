القوات الامنية تدمر مضافة لداعش في ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات قائد الفرقة الأولى وردت معلومات من مصادرنا تفيد وجود مضافه تابعه لعصابات داعش الارهابي في منطقة حقول المراديه في محافظة ديالى".

واضاف انه "على الفور شرعت قوة من مقر فوج المشاة الرابع اللواء الثاني مؤلفه من ٨عجلات و٣٢مقاتل بأمرة آمر الفوج المقدم أحمد محمود عبد الدايم وضابط استخبارات وبعد تفتيش المكان تم العثور على عبوه ناسفه تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي ".



واشار المصدر الى نه "تم العثور على مضافه للأرهابين وتحتوي على المواد التاليه:

١_ جلكان متفجر عدد ١١

٢_ مساطر تفجير عدد ٧

٣_ صاروخ قاذفه عدد٤

٤_ صاروخSpg9عدد٢

٥_ عبوات ناسفه محليه الصنع عدد٦

٦_ صاروخ عيار ١٢٠ ملم عدد ١

٧_ بطل اوكسجين عدد ٥

٨_ احاديه عيار ١٤.٥عدد ١

٩_ عتاد ١٤.٥عدد ٤٦ اطلاقه

١٠_ مولد كهربائي ١٢ امبير عدد ١

١١_ موبايل عدد ٢

١٢_ جهاز نداء عدد ٢

١٣_ سبحه تفجير عدد ١

١٤_ شاحنه جهاز نداء مع مواد غذائية متنوعه مع فراش عدد٢ وتم تدمير المواد اعلاه موقعيآ".

