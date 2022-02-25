أليغري: يوفنتوس ليس ضمن المنافسين على لقب الدوري

وقال أليغري في مؤتمر صحافي قبل مواجهة إمبولي يوم السبت: "نقاتل على كافة الجبهات حتى لو كان الدوري صعبا فالأمر مستحيل".

وأضاف: "نحن خارج سباق الفوز باللقب، أعتقد أن تحقيق 85 نقطة سيكون كافيا للفوز باللقب ولا نستطيع الوصول لذلك، أمامنا مواجهة في قبل نهائي كأس إيطاليا أمام فيورنتينا ودوري أبطال أوروبا أمام فياريال".



وتابع أليغري: "حتى الآن، إنه موسم جيد. دعنا نرى الألقاب التي سنحصدها، ليس من السهل الفوز في كل موسم".

واختتم: "غدا المهاجم مويزي كين قد يلعب في حال مشاركته، سيستريح فلاهوفيتش أو ألفارو موراتا. يملك كين دائما الفرص للتسجيل، لذلك أشعر بالهدوء للغاية بهذا الشأن".