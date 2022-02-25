الصين: حسم معظم النقاط العالقة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران

وقال وانغ كوان بان في تصريح لوكالة "RT" الروسية ، أن "الأطراف المعنية ينتظرون الآن قرارا سياسيا من طهران وواشنطن لا غير".

وفي وقت سابق اعتبر رئيس الوفد الصيني أن التقدم في المفاوضات والأحكام السياسية تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا"، مؤكدا أن "المحادثات تتقدم وتمضي إلى الأمام".



وبخصوص تأثير الأزمة الأوكرانية على مسار مفاوضات فيينا، فقد أكد رئيس الوفد الصيني في مفاوضات فيينا أن "جميع الأطراف المتفاوضة مهتمة بما يجري هنا ولا تريد ربط المفاوضات النووية بما يحدث في أوكرانيا".