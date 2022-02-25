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برشلونة يستهدف لاعباً من مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" مساء الجمعة، يتطلع لبرشلونة للفوز بخدمات لاعب وسط المعار من أتلتيكو مدريد، ساؤول نيجيز.

ويقضي ساؤول حاليًا، فترة إعارة مع تشيلسي، لكنه نادرًا ما يلعب في التشكيلة الأساسية.


وقالت صحيفة "سبورت" إن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز يعتبره الشخص الذي يمكنه إضافة القوة المطلوبة في عمق الملعب.

ومن المفهوم أن النادي الكاتالوني يسعى لاستبدال سيرجيو بوسكيتس، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يقترب من نهاية مسيرته، على الرغم من وجود الشباب بيدري، وجافي، ونيكو جونزاليس، إلى جانب فرينكي دي يونج.

ولطالما كان برشلونة معجبًا بساؤول، وحرص على التعاقد معه الصيف الماضي، قبل أن يختار اللاعب الانتقال إلى جنوب غرب لندن للانضمام إلى تشيلسي.


وخاض لاعب خط الوسط 17 مباراة فقط في جميع المسابقات لفريق توماس توخيل، وفشل في تحقيق التوقعات.

ومن المتوقع أن يعود ساؤول للعاصمة الإسبانية بمجرد انتهاء إعارته في تشيلسي، وغير واضح في هذه المرحلة ما إذا كان سيتم إعادة تثبيته في صفوف أتليتكو بقيادة دييجو سيميوني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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