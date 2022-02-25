حادثة المحكمة والأزمة الروسية الأوكرانية في نشرة السومرية

= بوتين يستجيب لدعوة خصمه الأوكراني, ويعتزم ارسال وفد تفاوضي الى بيلاروسيا.

= بعد حادثة المحكمة .. اجراءات قانونية بحق قوة أمنية مخالفة , والمالكي يحذر من انتهاك حرمة القضاء.

= الكشف عن مخطط لاستهداف زائري الامام الكاظم في بغداد , وتوقعات بوصول اعدادهم الى عشرة ملايين.

