انت الان تتابع خبر حادثة المحكمة والأزمة الروسية الأوكرانية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الجيش الروسي يواصل زحفه نحو العاصمة الأوكرانية, والرعب يخيم على سكان كييف.
= بوتين يستجيب لدعوة خصمه الأوكراني, ويعتزم ارسال وفد تفاوضي الى بيلاروسيا.
= الكشف عن مخطط لاستهداف زائري الامام الكاظم في بغداد , وتوقعات بوصول اعدادهم الى عشرة ملايين.
= بعد حادثة المحكمة .. اجراءات قانونية بحق قوة أمنية مخالفة , والمالكي يحذر من انتهاك حرمة القضاء.
= الكشف عن مخطط لاستهداف زائري الامام الكاظم في بغداد , وتوقعات بوصول اعدادهم الى عشرة ملايين.