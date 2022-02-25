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حادثة المحكمة والأزمة الروسية الأوكرانية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الجيش الروسي يواصل زحفه نحو العاصمة الأوكرانية, والرعب يخيم على سكان كييف.
= بوتين يستجيب لدعوة خصمه الأوكراني, ويعتزم ارسال وفد تفاوضي الى بيلاروسيا.

= بعد حادثة المحكمة .. اجراءات قانونية بحق قوة أمنية مخالفة , والمالكي يحذر من انتهاك حرمة القضاء.

= الكشف عن مخطط لاستهداف زائري الامام الكاظم في بغداد , وتوقعات بوصول اعدادهم الى عشرة ملايين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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