انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية: عطلنا 118 منشأة أوكرانية واستسلم 150 جنديا من قواتهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم الجمعة أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية في أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية.
كما أسقطت القوات الروسية خمس طائرات مقاتلة وطائرة مروحية وخمس طائرات مسيرة أوكرانية، حسبما أفاد المتحدث.
وأشار كوناشينكوف إلى أنه بعد استسلام هؤلاء العسكريين وتوقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في المعارك، ستتم إعادتهم إلى عائلاتهم.
واليوم الجمعة واصلت القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
كما أسقطت القوات الروسية خمس طائرات مقاتلة وطائرة مروحية وخمس طائرات مسيرة أوكرانية، حسبما أفاد المتحدث.
وأضاف أنه خلال الأعمال العدائية ألقى أكثر من 150 جنديا من مختلف صنوف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، وأن بيبنهم 82 جنديا تابعون للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا.
وأشار كوناشينكوف إلى أنه بعد استسلام هؤلاء العسكريين وتوقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في المعارك، ستتم إعادتهم إلى عائلاتهم.
واليوم الجمعة واصلت القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.