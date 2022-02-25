انت الان تتابع خبر روسيا تعلن السيطرة الكاملة على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تيشرنوبل" للطاقة النووية.