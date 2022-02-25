انت الان تتابع خبر روسيا تعلن السيطرة الكاملة على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل النووية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تيشرنوبل" للطاقة النووية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة والتابوت الحجري... الخلفية المشعة طبيعية. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي".