انت الان تتابع خبر استعدادات بالصواريخ لمواجهة اقتحام كييف.. مستشار أوكراني: 'اليوم سيكون الأصعب' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت رويترز عنه قوله: "المدافعون عن كييف مستعدون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء خارجيون".

وتشهد أوكرانيا معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية حتى مشارف كييف.

ويثير تقدم القوات الروسية مخاوف من مهاجمة العاصمة، وتضاعف الهجمات المحددة ضد الأهداف الاستراتيجية والحكومية فيها.



وقد أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة لمحاولة كبح الهجوم الواسع الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما سمع دوي انفجارين فجر الجمعة في العاصمة.

وسُمع دوي انفجارين كبيرين في وسط كييف غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس.

وأشار الجيش الأوكراني، على حسابه على فيسبوك، إلى "إطلاق صواريخ" استهدفت كييف، موضحا أنه دمر اثنين منها في الجو.

وأعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم في حالة خطرة، بحطام صواريخ سقطت في منطقة سكنية بجنوب شرق العاصمة الأوكرانية.



وقد ندد وزير الخارجية الأوكراني، الجمعة، بإطلاق صواريخ روسية استهدفت كييف فجرا.

وكتب دميترو كوليبا على تويتر "إطلاق مروع لصواريخ روسية على كييف"، مضيفا "آخر مرة شهدت عاصمتنا شيئا كهذا كانت عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية. وهزمت أوكرانيا ذلك الشيطان وستهزم هذا الشيطان أيضا".

وذكرت مصادر عسكرية غربية أن الجيش الروسي يقترب من كييف، حيث تم فرض حظر للتجول، بهدف "إسقاط رأس السلطة" الأوكرانية وتنصيب حكومة موالية لموسكو هناك.

وأعلن حاكم منطقة سومي (شمال شرق) سيرغي يفيتسكي الذي نقلت وكالة الأنباء "أونيان" تصريحاته، أن "آليات (روسية) غادرت سومي باتجاه كييف"، موضحا أنه "عدد كبير من الآليات".

