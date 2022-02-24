الخارجية تتفقد احوال العراقيين في كييف

بغداد - ياسين صفوان - اجرى وزير الخارجية فؤاد حسين ،اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع القائم بالاعمال العراقي في كييف لتفقد احوال الجالية العراقية هناك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اجرى اتصالاً هاتفياً بالقائم بالأعمال العراقيّ في كييف حسين عباس، تفقد من خلاله أحوال الجاليّة العراقيَّة والكادر الدبلوماسيّ العامل في سفارة جُمهوريَّة العراق هناك".



واضافت ان "الوزير أكد على أهميّة إتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجاليّة وأفراد البعثة العراقيَّة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الأوكرانيّة".