العثور على كدس للصواريخ وقنابر الهاون في ميسان

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال معلومات استخبارية دقيقة ، تم العثور كدس مخبئ بالقرب من منازل المواطنين ، يعود الى المجاميع المسلحة في النظام السابق".

وأضافت، أن "الكدس يحتوي على (١٣) عبوة ناسفة محلية الصنع) وقذيفة مدفع عيار (١٢٠) عدد (١٠) وقنبرة هاون عيار (١٢٠) عدد (٧) وقنبرة هاون عيار (٨٢) عدد (١) مع قذيفة مدفع عيار (١٥٥) عدد (٥) وصاعق قنبرة هاون (١) وعلب عتاد سلاح احادية عدد (٤) عيار ٢٣ ملم".



وأشارت المديرية إلى "رفعها واستخراجها واتخاذ الاجراءات القانونية وتسليمها الى مركز الشرطة المختص".