انت الان تتابع خبر العثور على كدس للصواريخ وقنابر الهاون في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، العثور على كدس من صواريخ (نمساوي) وقنابر (هاون) في منطقة القادسية ، إحدى مناطق مدينة العمارة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال معلومات استخبارية دقيقة ، تم العثور كدس مخبئ بالقرب من منازل المواطنين ، يعود الى المجاميع المسلحة في النظام السابق".
وأضافت، أن "الكدس يحتوي على (١٣) عبوة ناسفة محلية الصنع) وقذيفة مدفع عيار (١٢٠) عدد (١٠) وقنبرة هاون عيار (١٢٠) عدد (٧) وقنبرة هاون عيار (٨٢) عدد (١) مع قذيفة مدفع عيار (١٥٥) عدد (٥) وصاعق قنبرة هاون (١) وعلب عتاد سلاح احادية عدد (٤) عيار ٢٣ ملم".
وأشارت المديرية إلى "رفعها واستخراجها واتخاذ الاجراءات القانونية وتسليمها الى مركز الشرطة المختص".
وأضافت، أن "الكدس يحتوي على (١٣) عبوة ناسفة محلية الصنع) وقذيفة مدفع عيار (١٢٠) عدد (١٠) وقنبرة هاون عيار (١٢٠) عدد (٧) وقنبرة هاون عيار (٨٢) عدد (١) مع قذيفة مدفع عيار (١٥٥) عدد (٥) وصاعق قنبرة هاون (١) وعلب عتاد سلاح احادية عدد (٤) عيار ٢٣ ملم".
وأشارت المديرية إلى "رفعها واستخراجها واتخاذ الاجراءات القانونية وتسليمها الى مركز الشرطة المختص".