الكاظمي: خروج العراق من طائلة البند السابع بداية جديدة لاستعادة دوره وحضوره

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".واضاف ان "ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".