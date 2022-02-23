الصدر يستقبل الزاملي والكعبي والعذاري في الحنانة – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ونائبه حسن الكعبي.

وقال اعلام التيار الصدري في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل، في منزله بالحنانة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ونائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي".

وفي السياق ذاته، اكد الزاملي في تغريدة على حسابه بتويتر، "تشرفنا باللقاء مع السيد الصدر اليوم في النجف الأشرف الحنانة المباركة، واستمعنا إلى توجيهاته ونصائحه في تطبيق مشروع الاصلاح وتفعيل المهام التشريعية والرقابية لمجلس النواب وتقديم كل الإمكانات المتاحة لأجل خدمة المواطن الكريم".