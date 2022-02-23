انت الان تتابع خبر العبادي بشأن إنهاء ملف التعويضات: تجاوزنا أكبر حماقات البعث التي دمرت العراق وشعبه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصف رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، "تجاوز لأكبر الحماقات البعثية".
وقال العبادي في تدوينة تابعتها الخليج 365، انه "بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت (52.4 مليار دولار)، تجاوزنا أكبر حماقات البعث التي دمرت العراق وشعبه لقرون".
وتساءل العبادي: "متى يعي الحُكّام أنّ الحكم مسؤولية والتزاماً، وليس طيشاً وامتيازاً!!؟".
واشار الى أن "الدولة بيت أُمّة وليست ضَيعة حاكم".
وتساءل العبادي: "متى يعي الحُكّام أنّ الحكم مسؤولية والتزاماً، وليس طيشاً وامتيازاً!!؟".
واشار الى أن "الدولة بيت أُمّة وليست ضَيعة حاكم".