العبادي بشأن إنهاء ملف التعويضات: تجاوزنا أكبر حماقات البعث التي دمرت العراق وشعبه

وقال العبادي في تدوينة تابعتها الخليج 365، انه "بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت (52.4 مليار دولار)، تجاوزنا أكبر حماقات البعث التي دمرت العراق وشعبه لقرون".

وتساءل العبادي: "متى يعي الحُكّام أنّ الحكم مسؤولية والتزاماً، وليس طيشاً وامتيازاً!!؟".



واشار الى أن "الدولة بيت أُمّة وليست ضَيعة حاكم".