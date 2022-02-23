في 22/02/2022: زفاف جماعي مميّز هذا البلد! (صور)

بغداد - ياسين صفوان - تصدر هاشتاغ 22/02/2022 التراند على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسمت الآراء تجاهه. فقسم منهم اعتبره يومًا عاديًّا، وقسم آخر وجد فيه فرصة لإحداث تغيير ما في حياته فيما قسم ثالث لفت إلى رمزية القيام بشيء مميز يتذكره فيه مستقبلا.

ويبدو أن السلطات الأندونيسية تنتمي إلى الفئة الأخيرة.

في خطوة لافتة، نظمت السلطات الإندونيسية المختصة احتفال زواج جماعيّ لعشرة أزواج من المكفوفين.

واصطحب كل عريس عروسه إلى قاعة الاحتفال، حيث جرت مراسم عقد القران.

وعمّت الاحتفال أجواء من السعادة والفرح إذ تضمّن فقرات غنائية وعروض فنية عدّة، لاقت استحسان الحضور.

وارتدى الأزواج ملابس الزفاف التقليدية وحرصوا على التقاط صور تذكارية لهذا الحدث المميّز في تاريخ مميّز.