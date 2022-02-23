الكشف عن موعد الإعلان الرسمي لتحالف 'الثبات الوطني' الجديد – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - تعتزم قوى الإطار التنسيقي، الإعلان عن تحالف جديد يجمع كافة مكوناتها مع بعض النواب المستقلين، تحت مسمى "الثبات الوطني"، ثم التوجه لإعلان الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً داخل مجلس النواب.



وفي هذا الصدد، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، اليوم الاربعاء، الموعد الرسمي للإعلان عن تحالف "الثبات الوطني".

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "الإعلان الرسمي عن تحالف الثبات الوطني سيكون خلال جلسة مجلس النواب المقبلة".

وحددت رئاسة البرلمان، "يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان"، لكن جدول الأعمال تضمن أيضاً "استضافة وزير المالية، عملاً بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس، بناءً على طلب النائب برهان المعموري مشفوعاً بتأييد 100 نائب".

النائب عن ائتلاف دولة القانون، أكمل حديثه قائلاً، إن "الإطار التنسيقي سيتحول لتحالف (الثبات الوطني) المتكون من 88 نائباً"، مرجحاً في الوقت ذاته "زيادة في عدد أعضاء التحالف بعد إنضمام نواب مستقلين".

وبين، أن "الثبات سيعلن رسمياً عن كونه الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً داخل مجلس النواب".

وبشأن التفاهمات بين الإطار والتيار، أكد الشمري، أن "الباب لا يزال مفتوحاً، والتفاهمات مستمرة بين الطرفين، لكن لم يتغير شيء إلى الآن".

ويكمن جوهر الخلاف بين التيار والتنسيقي، بين رغبة الأول في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، في حين يرفض الإطار ذلك ويرغب في تشكيل حكومة توافقية، شرط أن يخضع رئيس الوزراء إلى توافق سياسي شيعي ـ شيعي.