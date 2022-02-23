أكثر 5 مغاربة إسهاما بالأهداف في بطولات أوروبا هذا الموسم

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بغداد - ياسين صفوان - وأحرز مايي، مهاجم فرينكفاروزي المجري، 15 هدفا وصنع 10 أخرى، ليحتل المركز الأول على سلم اللاعبين المغاربة الأكثر إسهاما بالأهداف في البطولات الأوروبية هذا الموسم، متقدما بهدف واحد على طارق تيسودالي نجم غينت البلجيكي.وأحرز تيسودالي 17 هدفا وصنع 7 أخرى خلال 32 مباراة خاضها مع غينت بمختلف البطولات هذا الموسم، ليُسهم بـ24 هدفا، في إحصائية تؤكد أحقية المهاجم صاحب الـ28 عاما في الحصول على مقعد بتشكيلة المنتخب المغربي، تحت قيادة المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، بحسب ما أشار إليه مراقبون.

ويأتي يوسف مازيز، لاعب سيراينغ البلجيكي، ثالثا في ترتيب المحترفين المغاربة الأكثر إسهاما بالأهداف في البطولات الأوروبية هذا الموسم، بحصيلة 19 مساهمة (سجّل 11 هدفا، قدّم 8 تمريرات حاسمة)، متقدما بهدفين على ياسين بن رحو، مهاجم نيم أولمبيك المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، والذي يحتل المركز الرابع بإجمالي 17 مساهمة (سجّل 10 أهداف، قدّم 7 تمريرات حاسمة).



ويملك مازيز وبن رحو (كلاهما يبلغ من العمر 23 عاما) الجنسيتين المغربية والفرنسية، وقد سبق للاعبين أن مثّلا منتخب فرنسا تحت 16 سنة، كما خاض مازيز مباراة واحدة مع منتخب فرنسا تحت 17 سنة، استنادا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ويحتل يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، المركز الخامس في القائمة بحصيلة 16 مساهمة (15 هدفا وتمريرة حاسمة واحدة)، وحسب محللين، فإن إسهامات العربي تبدو ذات قيمة أكبر بالنظر لقوة المنافسة في اليونان مقارنة بالمجر وبلجيكا ودوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ترتيب أكثر 5 محترفين مغاربة مساهمة بالأهداف في البطولات الأوروبية موسم 2021-22:



ريان مايي، مهاجم فرينكفاروزي المجري: 25 مساهمة (15 هدفا، 10 تمريرات حاسمة)

طارق تيسودالي، مهاجم غينت البلجيكي: 24 مساهمة (17 هدفا، 7 تمريرات حاسمة)

يوسف مازيز، لاعب وسط سيراينغ البلجيكي: 19 مساهمة (11 هدفا، 8 تمريرات حاسمة)

ياسين بن رحو، لاعب وسط نيم أولمبيك الفرنسي: 17 مساهمة (10 أهداف، 7 تمريرات حاسمة)

يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني: 16 مساهمة (15 هدفا، تمريرة حاسمة واحدة).