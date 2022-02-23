بعد إصابتها بكورونا.. خبر وفاة الملكة إليزابيث يتصدر الترند

بغداد - ياسين صفوان - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن وفاة الملكة اليزابيث الثانية والتي تولت أطول مدة حكم ملكية في تاريخ المملكة المتحدة.



والأنباء المتداولة جائت بعد إلغاء الملكة سلسلة من الإجتماعات التي كان من المقرر إجرائها إفتراضياً، ويذكر أن الملكة مصابة بفايروس كورونا وأعلت عن ذلك الأحد الماضي وأنها تعاني من أعراض طفيفة.

وإنتشر الخبر بشكل سريع وكبير جداً عبر مواقع التواصل الإجتماعي متصدراً الترند ولم يتم حتى الآن تأكيد الخبر أو نفيه ولم يصدر حتى الساعة أي بيان عن القصر الملكي.