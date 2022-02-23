انت الان تتابع خبر بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن زوجها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصفت ياسمين في تصريحات إعلامية الفترة التي قضتها معه بالـ "عشرة الطويلة التي لم تدم، إذ قالت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر " ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".وكان الباجوري أكد في تصريحات أنه "لا يمانع أن تقدم زوجته أي مشاهد رومانسية أومشاهد فيها قبلات"، وقال: "معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي".وردت النجمة المصرية على تصريحات زوجها بتغريدة عبر حسابها في تويتر قالت فيها "تتغير المرأة كثيرا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمداً، ومهما كان مقدار معزتها لهذا الشخص ستختصر حديثها وعلاقتها معه".

يشار أن رئيس شاركت جمهورها بصورة لها من الحرم المكي؛ أثناء تأديتها العمرة؛ لكن لم يظهر زوجها معها، ما رسم شكوكا حول وجود خلافات بينهما.