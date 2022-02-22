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كونتي: على كين ان يلعب حتى لو كان يملك ساق واحدة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-22 | 16:16

كونتي: على كين ان يلعب حتى لو كان يملك ساق واحدة

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أكد المدير الفني لنادي توتنهام الانجليزي أنطونيو كونتي، اليوم الثلاثاء، اصابة المهاجم الدولي هاري كين خلال لقاء مانشستر سيتي الماضي .
وقال كونتي خلال تصريحات صحفية ان "كين أصيب في ظهره ولكن عليه أن يلعب، حتى لو كان يملك ساق واحدة يجب أن يلعب ، انه أهم عنصر في الفريق ".

يشار الى ان توتنهام حقق انتصارًا تاريخيًا أنهى به سلسلة الهزائم التي تكبّدها، فوز تاريخي لأنّه تفوّق على حامل لقب البريميرليغ ذهابًا وإيابًا للمرّة الأولى في تاريخه، بينما اشتعلت المنافسة على صدارة الممتاز، خصوصًا بعد فوز على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لواحد، ليتقلّص الفارق بين الأوّل والثاني إلى ستّ نقاط

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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