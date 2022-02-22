كونتي: على كين ان يلعب حتى لو كان يملك ساق واحدة

وقال كونتي خلال تصريحات صحفية ان "كين أصيب في ظهره ولكن عليه أن يلعب، حتى لو كان يملك ساق واحدة يجب أن يلعب ، انه أهم عنصر في الفريق ".

يشار الى ان توتنهام حقق انتصارًا تاريخيًا أنهى به سلسلة الهزائم التي تكبّدها، فوز تاريخي لأنّه تفوّق على حامل لقب البريميرليغ ذهابًا وإيابًا للمرّة الأولى في تاريخه، بينما اشتعلت المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا بعد فوز ليفربول على نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لواحد، ليتقلّص الفارق بين الأوّل والثاني إلى ستّ نقاط

