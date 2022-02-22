'طريق الموت' يواصل حصد الارواح

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا وزوجته لقيا مصرعهما في حادث سير على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".

يذكر ان طريق كركوك تكريت يسمى طريق الموت لكثرة الحوادث فيه لتردي واقعه الخدمي حيث يشهد حفريات كثيرة.

