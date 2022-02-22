انت الان تتابع خبر 'طريق الموت' يواصل حصد الارواح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص وزوجته في حادث سير على الطريق الرابط بين كركوك وصلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا وزوجته لقيا مصرعهما في حادث سير على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".
يذكر ان طريق كركوك تكريت يسمى طريق الموت لكثرة الحوادث فيه لتردي واقعه الخدمي حيث يشهد حفريات كثيرة.
يذكر ان طريق كركوك تكريت يسمى طريق الموت لكثرة الحوادث فيه لتردي واقعه الخدمي حيث يشهد حفريات كثيرة.