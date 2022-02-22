انت الان تتابع خبر الكاظمي يوجه بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية خلال رمضان – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الكاظمي، وجّه وزارة التجارة بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك".
واضاف البيان ان "التوجيه شمل تأكيد الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائيىة ومراقبة توزيعها".