انت الان تتابع خبر الكاظمي يوجه بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية خلال رمضان – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.