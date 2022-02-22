انت الان تتابع خبر لجنة اعادة املاك المسيحيين ترجع اكثر من 120 عقارا لاصحابها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعادت اللجنة المشكلة لاعادة املاك المسيحيين في العراق عددا من العقارات داخل العاصمة بغداد , في وقت توعد مسؤولون بالكشف عن الجهات المتورطة في هذا الملف

اكثر من 120 عقارا عادت الى اصحابها الاصليين..عقب سيطرة دامت لسنوات طوال عقارات المسيحيين في العراق بدأت بالرجوع لمالكيها الشرعيين اثر مناشدات قدمها الاهالي.



وتتوزع العقارات المسيطر عليها داخل مناطق عدة ابرزها الكرادة ..بحسب اصحابها الذين قدموا شكرهم للجهات التي اعادت اليهم حقهم

وفي الوقت الذي هاجر فيه الالاف من المسيحيين خارج العراق..لاتزال المئات من الاملاك رهينة للجهات التي باتت تتحكم بعملية بيعها وشرائها لهذه اللحظة