انت الان تتابع خبر الهند.. اعتقال رجل تزوج 18 امرأة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشرطة إن "الرجل البالغ من العمر 67 عاما بحث في مواقع الزواج منتحلا صفة طبيب يبلغ من العمر 51 عاما، مدعيا أنه يتقاضى راتبا كبيرا، واستخدم بطاقات هوية وخطابات مواعيد مزورة لتعزيز أوراق اعتماده وخلفيته العائلية".وصرح الضابط في الشرطة سانجيف ساتباثي لوكالة "فرانس برس" أن الرجل "فعل ذلك في المقام الأول من أجل الحصول على أموال النساء ومقابل بعض المتعة الجنسية"، مبينا أنه "تم اعتقال سوين في الأيام الأخيرة بعد شهور من تعقبه، واكتشفوا هوياته المتعددة وحساباته المصرفية وخططه لحفلتي زفاف في فبراير ومارس".

وأوضح أن "سوين كان مقنعا للغاية، واستهدف فقط النساء غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات الناجحات في أواخر الأربعينيات من العمر. وبعد بضعة أيام من السعادة والرضا عن الزواج، اعتاد سوين تقديم الأعذار لاقتراض أموال أو مجوهرات زوجاته الجدد لمساعدته في حالات الطوارئ. ومن بعدها ينتقل إلى هدفه التالي، على أمل أن تخيفهن ظروفهن (امرأة عزباء أو أرملة أو مطلقة تزوجت مرة أخرى في مجتمع محافظ)، من الذهاب إلى الشرطة".



و يعتقد المحققون أن سوين تزوج أكثر من 18 مرة ويقومون الآن بمراجعة سجلات هاتفه المحمول حيث قام بحفظ جهات اتصال زوجاته.