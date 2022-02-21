شرطة واسط تعلن اعتقال 7 أشخاص حاولوا ابتزاز شركة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة واسط، الاثنين، عن اعتقال 7 أشخاص حاولوا ابتزاز شركة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بإشراف مباشر من قبل محافظ واسط محمد جميل المياحي وقائد شرطة المحافظة قامت قوة من شرطة واسط بإلقاء القبض على مجموعة من المتهمين وعددهم (٧ أشخاص) حاولوا ابتزاز الشركة المنفذة لمشروع المجاري الحيوي ضمن منطقة حي الثقلين والاعتداء على موظفيها".

وأضافت "هم حاليا رهن الاعتقال وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم للحد من هذه الظاهرة ليبقى القانون في محافظة واسط فوق الجميع".