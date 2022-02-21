إصابة 4 أشخاص داخل مطار بشظايا 'مسيرة' جنوبي السعودية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي، الاثنين، عن إصابة أربعة أشخاص بشظايا طائرة مسيرة أطلقتها حركة "أنصار الله" باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية إنه تم "تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان"، مشيرا إلى أن "الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".



وأوضح أن" التقرير الأولي يفيد بأن 4 مدنيين أصيبوا داخل مطار الملك عبدالله في جراء شظايا الطائرة المسيرة".