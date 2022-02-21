العراق والسويد يبحثان مكافحة الإرهاب ومخيم الهول

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وفدا من وزارة الخارجية السويدية، مسؤولا عن ملف مكافحة الإرهاب، ضمّ صوفي بيكر، من مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجيسيكا سفاردستروم، من مكتب السياسة الأمنية الأوربية، في وزارة الخارجية السويدية، بحضور القائم بالأعمال السويدي في العراق، كريستيان اولسون سيليرود".وشهد اللقاء، بحث "ملف مكافحة الإرهاب، وأهمية استمرار التعاون الدولي للقضاء عليه وتجفيف منابعه، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".

وأكد الأعرجي للوفد السويدي، أن "التنوع هو قوة للبلد وأن العراق مرّ بظروف قاسية، لكننا نؤمن بأن إرادة الدولة تنتصر في النهاية، لافتا إلى أن هناك خطرا حقيقيا يمثله الإرهاب، ويجب تجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية".

وبيّن الأعرجي، أن "وجود 10 آلاف داعشي في الحسكة لدى قوات سوريا الديمقراطية شجعنا على مفاتحة دول الاتحاد الأوربي، لحثها وتشجيعها على نقل رعاياها، مشيرا إلى أن الحكومات تحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة، لتطويق الإرهاب تمهيداً للقضاء عليه".



من جانبه أعرب الوفد السويدي، عن "دعمه للعراق، وسعيه لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية، وفي جميع المجالات".