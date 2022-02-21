انت الان تتابع خبر لليوم الثاني.. إنطلاق عملية أمنية في الطارمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إنطلاق عملية أمنية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد لليوم الثاني.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي أنطلقت باليوم الثاني استنادا لمعلومات استخبارية لتفتيش وتأمين القضاء وبالأخص منطقة السكراب من فلول داعش".
وأضاف البيان أن "اللواء شرع امس بعملية التفتيش في قضاء الطارمية شمالي بغداد، حيث سبقها انتشار واسع لقوات اللواء للحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد".