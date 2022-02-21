ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار الدولار الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

سعر البيع في بغداد

146.250 ديناراً لكل 100 دولار سعر الشراء: 145.250 ديناراً لكل 100 دولار



------- ------- سعر البيع في المحافظات الشمالية 147.000 دينار لكل 100 دولار سعر الشراء: 146.000 دينار لكل 100 دولار ------- سعر البيع في المحافظات الجنوبية 146.000 دينار لكل 100 دولار سعر الشراء: 145.000 دينار لكل 100 دولار

ويوم أمس، انخفضت أسعار صرف الدولار، ، لأدنى مستوياتها منذ نحو سنة.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 142.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 141.500 ديناراً لكل 100 دولار.