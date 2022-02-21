الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق – عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار الدولار الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

سعر البيع في بغداد

146.250 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء:

145.250 ديناراً لكل 100 دولار


-------

سعر البيع في المحافظات الشمالية

147.000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء:

146.000 دينار لكل 100 دولار

-------

سعر البيع في المحافظات الجنوبية

146.000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء:

145.000 دينار لكل 100 دولار

 

ويوم أمس، انخفضت أسعار صرف الدولار، ، لأدنى مستوياتها منذ نحو سنة.

 

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 142.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 141.500 ديناراً لكل 100 دولار.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا