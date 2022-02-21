مصرف حكومي يوجه بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية

بغداد - ياسين صفوان - وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات، اليوم الاثنين، بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين والمواطنين حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المصرف اوعز لفروعه الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية وان يتم تقديم المعاملات حسب الرقعة الجغرافية لسكن المقترض وبالاعتماد على موقع العقار كمعيار لتوزيع الطلبات على الفروع المعنية ".



وكان مصرف الرافدين قد اعلن في وقت سابق منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين وبواقع 50 مليون دينار وللمواطنين 30 مليون دينار وبفائدة 5 بالمئة