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انت الان تتابع خبر بمشاركة طيران الجيش.. انطلاق عملية عسكرية لتامين صحراء كربلاء (صور) – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لتامين صحراء المحافظة.
وقال قائد العمليات الفريق علي الهاشمي في حديث للسومرية نيوز، ان "العملية انطلقت صباح اليوم لتامين صحراء كربلاء باتجاه الانبار وباتجاه صحراء محافظة النجف".
في السياق نفسه، ذكر قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني، ان "قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية وطيران الجيش شاركت بالعملية لتامين الصحراء".