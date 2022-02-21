بمشاركة طيران الجيش.. انطلاق عملية عسكرية لتامين صحراء كربلاء (صور) – عاجل

في السياق نفسه، ذكر قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني، ان "قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية وطيران الجيش شاركت بالعملية لتامين الصحراء".

وقال قائد العمليات الفريق علي الهاشمي في حديث للسومرية نيوز، ان "العملية انطلقت صباح اليوم لتامين صحراء كربلاء باتجاه الانبار وباتجاه صحراء محافظة النجف".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012