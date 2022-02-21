بينهم امرأة.. القبض على 14 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في النجف

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على 14 متهما بينهم امرأة بحوزتهم مواد مخدرة في محافظة النجف الاشرف.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات (النجف الاشرف) تلقي القبض على (14) متهم بينهم امرأة وضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة من نوع كبتاجون وأسلحة نارية وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع".

واضاف البيان انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".