انت الان تتابع خبر 'لوغانسك' تعلن تعرضها لقصف من القوات الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشرطة الشعبية للجمهورية، في بيان اصدرته مساء الأحد: "شهدت الأوضاع على خط التماس القتالي خلال الساعات الأخيرة تصاعدا ملموسا. اتخذ العدو بعد فعاليات تمهيدية، كما رجحنا، مجموعة إجراءات عدائية بحق جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "بدأ العدو في كل اتجاهات خط التماس القتالي استعدادا للعمليات الهجومية المرجحة وذلك رفقة قصف مدفعي مكثف لمواقع الشرطة الشعبية والبلدات في جمهورية لوغانسك الشعبية سواء على خط التماس القتالي وفي العمق".

وذكرت الشرطة الشعبية أن "منذ بدء هذا اليوم تم تصعيد حاد للأوضاع على خط التماس حيث انتهك المسلحون الأوكرانيون نظام وقف إطلاق النار 50 مرة منفذين عمليات قصف استهدفت 24 بلدة في الجمهورية، وذلك باستخدام نشط للأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك".