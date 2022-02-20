المالكي يجتمع بأعضاء كتلته.. هذه مخرجات الاجتماع

وقال مكتب المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس مساء اليوم اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلد، فضلا عن مجريات الحوارات بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة، وكيفية الخروج من الازمة الراهنة".وشدد المالكي، على "أهمية ان تكون الحكومة المقبلة حكومة منسجمة، قادرة على تقديم الخدمات للمواطن، وبمقدورها تجاوز الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها البلد".

وأكد، أن "مواقف كتلة ائتلاف دولة القانون داخل مجلس النواب، ستبقى ملتزمة بدعم قضايا المواطن ومدافعة عن حقوقه، مجددا دعوته الحكومة الى ارجاع سعر صرف الدولار الى قيمته التي سبقت التصويت على الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، والعمل على رفع المستوى المعيشي للشرائح المتوسطة والضعيفة وذوي الدخل المحدود".



واوضح المالكي، ان "الحوارات بين القوى السياسية متواصلة، من اجل الوصول الى نتائج تحسم الاستحقاقات الدستورية في الحكومة المقبلة".