انت الان تتابع خبر اليونايتد يحقق فوزا مثيرا في الإيلاند رود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافتتح شريط التسجيل للشياطين الحمر القائد هاري ماجواير في الدقيقة ٣٤ بعد تمريرة لوك شو، وضاعف التقدم برونو فيرنانديز في الدقيقة ٤٩+ من صناعة سانشو لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وعادل الكفة بغرابة ليدز عن طريق رودريجو مورينو والبديل رافينيا بهدفين متتاليين في الدقائق ٥٣-٥٤، ولكن تمكن اليونايتد من احراز نقاط المباراة بهدفين إضافيين في الدقائق ٧٠-٨٨ بواسطة فريد وأنتوني إيلانجا لينتهي اللقاء بنتيجة 4-2 .

