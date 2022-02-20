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اليونايتد يحقق فوزا مثيرا في الإيلاند رود

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بغداد - ياسين صفوان - وافتتح شريط التسجيل للشياطين الحمر القائد هاري ماجواير في الدقيقة ٣٤ بعد تمريرة لوك شو، وضاعف التقدم برونو فيرنانديز في الدقيقة ٤٩+ من صناعة سانشو لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وعادل الكفة بغرابة ليدز عن طريق رودريجو مورينو والبديل رافينيا بهدفين متتاليين في الدقائق ٥٣-٥٤، ولكن تمكن اليونايتد من احراز نقاط المباراة بهدفين إضافيين في الدقائق ٧٠-٨٨ بواسطة فريد وأنتوني إيلانجا لينتهي اللقاء بنتيجة 4-2 .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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